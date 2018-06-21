Yemen'deki olaylar

EL-CEVF (AA) - Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf kentinde Husilerle Yemen ordusuna bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 9 Husinin öldüğü, 4'ünün esir alındığı belirtildi.
Yemen güçlerine ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Maslub cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 9 Husi öldü, bazıları yaralandı, 4'ü de esir alındı.
El-Mutun ilçesine bağlı Mezviyya cephesindeki çatışmalarda ise hükümet güçleri, BMB model bir tankı içindeki mürettebatla birlikte ele geçirdi. Mutun ve Maslub'daki çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği ifade edildi.
Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Yemen'de hükümet güçleri, Cevf ilinin yüzde 80'inden fazlasını kontrolü altında bulunduruyor.
Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı
Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum
Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Lotonun formülünü buldu, 7 kez ikramiye kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum