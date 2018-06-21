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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 06:34 | Son Güncelleme

Cevf ilinde yaşanan çatışmalarda 9 Husi öldü, 4'ü esir alındı

EL-CEVF (AA) - Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf kentinde Husilerle Yemen ordusuna bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 9 Husinin öldüğü, 4'ünün esir alındığı belirtildi.

Yemen güçlerine ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Maslub cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 9 Husi öldü, bazıları yaralandı, 4'ü de esir alındı.

El-Mutun ilçesine bağlı Mezviyya cephesindeki çatışmalarda ise hükümet güçleri, BMB model bir tankı içindeki mürettebatla birlikte ele geçirdi. Mutun ve Maslub'daki çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri, Cevf ilinin yüzde 80'inden fazlasını kontrolü altında bulunduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cevf Husiler Yemen

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