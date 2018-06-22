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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 01:34 | Son Güncelleme

Yemen hükümet güçleri, Beyda ilinde ikinci ilçeyi de ele geçirdi - Bugünkü çatışmalarda en az 25 Husi öldü, bazıları yaralandı, 20'si esir alındı

MARİB (AA) - Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, Beyda iline bağlı ikinci ilçeyi de Husilerden kurtardığı belirtildi.

Beyda Valisi Nasır el-Hıdır es-Sevadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet ile onlara destek veren Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Husiler ile kentin pek çok ilçesinde şiddetli çatışmalara girdiğini ve bugün Numan ilçesinde kontrolü sağladığını söyledi.

Sevadi, kentin tamamının Husilerden temizlenmesi için hükümet güçlerinin ilerlemesini sürdürdüğünü ifade etti ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçen haftalarda Husilerden kurtarılan Natı ilçesi Müdürü Mesad es-Salahi ise hükümet güçlerinin El-Melacim ilçesine kadar ulaştığını ve Husilerin ikmal yolunu kesmek ve kent merkezine yaklaşmak amacıyla ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

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- Çatışmaların bilançosu

Yemen güçleri basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Beyda'da bugün yaşanan çatışmalarda Husilerden en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı, 20'sinin de esir alındığı ifade edildi.

Çatışmalarda orduya bağlı 153. Tugay komutanı Albay Ahmed el-Akili de bir mayının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Beyda ili, kuzey ile güney illeri arasındaki bağlantı noktasında bulunması hasebiyle önem arz ediyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Husiler Yemen

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