Yemen'deki olaylar

KIZILDENİZ (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Kızıldeniz'de Husilerin saldırı girişimini püskürttüğü belirtildi.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait RPG roketatar ve roket yüklü teknelere el konulduğu ve saldırı girişiminin püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde petrol ürünleri taşıyan bir geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verildiği, 6'sının limana yükünü boşaltmak, 8 geminin de giriş için beklediği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinin Kızıldeniz'de devriye deniz güçleri bulunuyor. Hudeyde Limanı'na girecek gemilerin koalisyon güçlerinden izin alması gerekiyor.

