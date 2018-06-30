HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri Kızıldeniz'de Husilerin saldırı girişimini engelledi

KIZILDENİZ (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Kızıldeniz'de Husilerin saldırı girişimini püskürttüğü belirtildi.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait RPG roketatar ve roket yüklü teknelere el konulduğu ve saldırı girişiminin püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde petrol ürünleri taşıyan bir geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verildiği, 6'sının limana yükünü boşaltmak, 8 geminin de giriş için beklediği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinin Kızıldeniz'de devriye deniz güçleri bulunuyor. Hudeyde Limanı'na girecek gemilerin koalisyon güçlerinden izin alması gerekiyor.

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Başbakan Yardımcısı Işık nikah şahidi olduBaşbakan Yardımcısı Işık nikah şahidi oldu
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandıBeyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koalisyon Güçleri Yemen

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.