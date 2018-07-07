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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta ilçesinin yüzde 70'inde kontrolü sağladı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de hükümet ile ona destek veren direniş güçlerinin Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta ilçesinin yüzde 70'inde kontrolü sağladığı belirtildi.

Direniş güçleri komutanlarından Ali el-Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçakların havadan destek verdiği orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Tihamiye Direniş Güçlerinin, Tuhayta ilçesinin yüzde 70'ini ele geçirdiğini söyledi.

Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığına ve orduya bağlı güçlerin bazı mahalleler ile kentteki stadyum yönünde ilerleyişini sürdürdüğüne işaret eden Hüseyni, Husilerin Hudeyde'nin güneyinde yer alan El-Meğres bölgesine doğru çekildiğini kaydetti.

Hükümet güçleri dün yaklaşık bir hafta süren ablukanın ardından ilçe merkezine girmeyi başarmış ve ilçenin kuzey, doğu ve batı yönündeki bazı bölümlerini ele geçirmişti.

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Hudeyde Yemen

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