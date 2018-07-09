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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 04:27 | Son Güncelleme

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Uluslararası Aden Havalimanı'nın kontrolünün hükümet güçlerinin elinde olmadığını belirtti

ADEN (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Uluslararası Aden Havalimanı'nın kontrolünün hükümet güçlerinin elinde olmadığını söyledi.

Havalimanındaki yetkililer ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Cebvani, havalimanının emniyetinin Aden'deki emniyet güçleri tarafından sağlandığını, bu güçlerin de meşru hükümete değil başka bir makama (Birleşik Arap Emirlikleri) bağlı olduğunu ifade etti.

Havalimanında bu bağlamda büyük sorunlar yaşandığına değinen Cebvani, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) gidişinden önce bu sorunların çözüleceğini kaydetti. Cebvani, Bakanın BAE'ye ne zaman gideceğiyle ilgili ise bilgi vermedi.

Cebvani daha önceki açıklamalarında BAE'yi meşru hükümete karşı faaliyette bulunmakla suçlamış, BAE yanlısı Şebvaniye Seçkin Güçleri de Bakanın, ülkenin güneydoğusundaki bir limanın açılışını gerçekleştirmesine izin vermemişti.

Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından işgalinin ardından ülkenin geçici başkenti konumuna gelen Aden'de ocak ayında meşru hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı Koruma Güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmalar, Hizam Emni'nin bazı kışlaları ele geçirmesiyle sonuçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aden BAE

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