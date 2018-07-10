HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 02:24 | Son Güncelleme

Orduya bağlı Amalika Güçleri, Hudeyde'nin Et-Tuhayta ilçesinde kontrolü sağladı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de hükümet güçlerinin, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta ilçesinin tamamını ele geçirdiği bildirildi.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Batı Sahil Cephesi komutanı Ebi Zera el-Mahrami'nin komutasındaki Amalika güçleri, Tuhayta'da kontrolü sağladı.

İlçede kontrolün sağlanmasının ardından Husilerin sokak ve caddelere yerleştirdiği mayınların temizlenmesi işlemine başlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçakların havadan destek verdiği orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Tihamiye Direniş Güçleri'nin, 7 Temmuz'da Tuhayta ilçesinin yüzde 70'ini ele geçirdiği duyurulmuştu.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıŞile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıYeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Tuhayta

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.