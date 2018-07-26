Yemen'deki olaylar

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin düzenlediği saldırı ile bir mayının infilak etmesi sonucu 2 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Kentteki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerin attığı roket, Taiz-Aden yolunda seyreden bir otobüsü hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Taiz'in batısındaki Cebel Habeşi ilçesine bağlı El-Kuz köyünde ise infilak eden mayın 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yemen hükümet güçleri ve onlara bağlı silahlı milisler, kentin büyük bir kesimini elinde bulunduruyor. Husiler ise yaklaşık 3 yıldır kenti abluka altında tutuyor. Hükümet güçleri 18 Ağustos 2016'da Husilerin ablukasını güneybatı yönünden delmeyi başarmıştı.
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