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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 03:27 | Son Güncelleme

Yemen'deki olaylar

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin düzenlediği saldırı ile bir mayının infilak etmesi sonucu 2 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

Kentteki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerin attığı roket, Taiz-Aden yolunda seyreden bir otobüsü hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Taiz'in batısındaki Cebel Habeşi ilçesine bağlı El-Kuz köyünde ise infilak eden mayın 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yemen hükümet güçleri ve onlara bağlı silahlı milisler, kentin büyük bir kesimini elinde bulunduruyor. Husiler ise yaklaşık 3 yıldır kenti abluka altında tutuyor. Hükümet güçleri 18 Ağustos 2016'da Husilerin ablukasını güneybatı yönünden delmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Taiz Yemen

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