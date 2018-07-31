HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 00:08 | Son Güncelleme

Yemen'deki meşru ordu birlikleri Husilerle yaşanan çatışmaların ardından Suudi Arabistan sınırına yakın bazı bölgelerde denetimi sağladı

SADA (AA) - Yemen ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Suudi Arabistan sınırına yakın Sada ilinde Husilerin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sada iline bağlı Suudi Arabistan sınırına yakın bölgede yer alan Kitaf ve El-Buka ilçesinde, Husilerle yaşanan çatışmaların ardından Vadi el-Haraşib ile Es-Sevail'den Er-Rasifat sıra dağlarına kadarki bölge ele geçirildi.

Ordu birliklerinin, bu operasyonda Kitaf ve Buka ilçesindeki en yüksek tepe olan Et-Tayr'da da kontrolü sağladığı belirtildi.

Taraflar arasında çıkan çatışmalarda, Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandıSon dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı
Kaza sonrası sopayla inen şoförü sarılarak sakinleştirdiKaza sonrası sopayla inen şoförü sarılarak sakinleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saada Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı

Kaza sonrası sopayla inen şoförü sarılarak sakinleştirdi

Kaza sonrası sopayla inen şoförü sarılarak sakinleştirdi

Çocuğa tecavüze kalkışan şahsı vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti

Çocuğa tecavüze kalkışan şahsı vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti

Sevilay Yılman'dan çok konuşulacak iddia! 'CHP'de gizli bir karar merkezi var'

Sevilay Yılman'dan çok konuşulacak iddia! 'CHP'de gizli bir karar merkezi var'

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.