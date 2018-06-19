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"Yemen'deki operasyonlar sonlandırılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Malezya'da faaliyet gösteren "Özgürlük Avukatları", Yemen'deki operasyonların durması gerektiği uyarısında bulundu

Malezya'da faaliyet gösteren insan hakları hareketi "Özgürlük Avukatları", Malezya'nın da dahil olduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki operasyonlarının sonlandırılması gerektiğini açıkladı.

Resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Özgürlük Avukatlarından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Husilere karşı operasyonlarından duyulan endişe ifade edildi ve operasyonların sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Muhammed Sabu'ya, Suudi Arabistan liderliğindeki Riyad'daki Malezya askerlerinin mevcudiyetinin gerçek nedenlerini ve Yemen'deki savaşa katılımlarını açıklama çağrısı yapıldı.

Özgürlük Avukatları İdari direktörü Eric Paulsen, Malezya askerlerinin insani amaçlar ve tahliye yardımlarına katılmak için bölgede bulunduğunu ancak eski Başbakan Necip Rezak yönetimi ve eski Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin'in bunu tersine çevirdiğini belirterek, "Birliklerimiz tahliye çabalarına yardım için oradaysa orada 3 yıldan fazla kalmadan bunu yapmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyonun Yemen'deki saldırılarının "savaş suçu" anlamına gelebileceğine, Malezyalı askeri personelin Fransa ve İngiltere ile çalıştığına işaret eden bir rapor yayınlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Husilere karşı operasyonlar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Yemen

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