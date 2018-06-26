Yemen'deki yetersiz beslenme vakaları

HUDEYDE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde devam eden çatışmalar sebebiyle kötü beslenme vakalarının arttığını bildirdi.
DSÖ yayımladığı raporunda, Hudeyde'de devam eden çatışmaların insani ve sağlık şartlarını tehdit etmesiyle birlikte kötü beslenme vakalarında artış olduğu belirtildi.
Raporda,17-24 Haziran tarihleri arasında insani şartların izlendiği ve en kötü beslenmenin Hudeyde kentinde olduğu bilgisi yer aldı.
DSÖ'nün, Hudeyde'deki ileri derece yetersiz beslenme vakalarına cevap verdiği ve 17 beslenme merkezinin tam kapasite ile çalıştığı aktarılan raporda, Yemen'deki en büyük hastanelerden birisi olarak bilinen Es-Sevra Hastanesine tıbbi yardım, yakıt, temiz su konusunda destek verildiği ve vakaların tedavisi için tıbbi kit gönderildiği aktarıldı.
Kentte kazılan hendeklerin su şebekeleri ile altyapıyı olumsuz etkilediği ve bölgede kolera riskini arttırdığı ifade edilen raporda, yerel yönetimler kent çevresinde devam eden çatışma sebebiyle 800 ailenin evlerini terk ederek Maravia ilçesine sığındığı kaydedildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
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