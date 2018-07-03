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Yemen'den atılan roket Suudi Arabistan'da bir çocuğu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:57 | Son Güncelleme

Yemen topraklarından fırlatılan roketin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşmesi sonucu bir çocuk yaralandı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından fırlatılan roketin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşmesi sonucu bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, ülkenin güneyindeki Cazan Sivil Savunma Sözcüsü Yahya el-Kahtani, Yemen'den ateşlenen Katyuşa tipi bir roketin Cazan'daki Mahule bölgesine düşmesi sonucu 5 yaşındaki bir çocuğun yaralandığını belirtti.

Çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, hayati tehlikesi olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Husilerin Suudi Arabistan'a attığı 150'den fazla füzenin çoğu havada imha edilirken, bazı füzeler ülkenin güney bölgelerine düştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de yönetime silah zoruyla el koymaya çalışan Husilere karşı 26 Mart 2015'ten bu yana askeri operasyon düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cazan roket Yemen

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