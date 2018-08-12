ADEN (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin Sana'dan geçici başkent Aden'e taşınması çağrısında bulundu.

Yemen Resmi Haber Ajansı'nın (SABA) haberine göre, İnsan Hakları Bakanlığı, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı komiserlikler ve diğer uluslararası örgütlerin Husilerin kontrolündeki Sana'da kalmaya devam etmelerinin vahim bir hata olduğunu belirtti.

Husilerin Sana'da BM ve diğer örgüt temsilcilerinin görevlerini yerine getirmesine engel olduğunu belirten bakanlık açıklamasında, örgütlerin orada kalmaya devam etmelerinin insani ve yasal çalışmalarına gölge düşürdüğü için vahim bir hata olduğu ve bu durumun örgütlerin mesleki çalışmalarına ve tarafsızlığına olumsuz etkide bulunduğu vurgulandı.

Bakanlığın tüm meşru yönetim birimleriyle koordineli olarak Aden'de söz konusu örgütler için uygun ortamın oluşturulması yönünde çaba sarfettiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin Sana'da İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı görevlilerin gözaltında tutulanları ziyaret etmesine engel olduğu ifade edildi.