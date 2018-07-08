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Yemen'den BM'ye Husilere baskı yapması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, BM'ye, Husilerin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Zebid kentinden çıkarılması için baskı yapması çağrısında bulundu

ADEN (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Birleşmiş Milletler'e (BM), Husiler'in, Hudeyde'nin güneyinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Zebid kentinden çıkarılması için baskı yapması çağrısında bulundu.

Asker, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e, Husiler'e baskı yapılarak, Hudeyde'nin ikinci büyük kenti Zebid'den çıkarılmalarını istedi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kentin tehlike altında olduğuna ifade eden Asker, kentin tarihi dokusunun korunması için Husi milislerin buradan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Askeri kaynaklar da yönetim yanlısı güçlerin, Zebid'e düzenleyeceği operasyonu bir süre ertelediğini belirtti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Yemen Zebid

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