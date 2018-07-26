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Yemen'den Husilerin Suudi petrol gemisine saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Yemen'den Husilerin Suudi petrol gemisine saldırısına kınama

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husilerin dün Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırmasını kınayarak, saldırıyı "çirkin terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Yemen hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu çirkin terör eylemi, Yemen'in hayati çıkarlarını ve Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye hatlarının hareketini hedef almaktadır. Saldırı, az kalsın bir çevre felaketine neden olacaktı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, hükümetin İran destekli Husileri ülkenin batı sahilinden temizlemek için yürüttüğü askeri çabalara destek vermeleri ve El-Hudeyde kentinden çekilmeleri için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Hükümetin açıklamasında, Husilerin Hudeyde kentini, burada bulunan stratejik limanı ve batı kıyı bölgelerini kontrol altında tutmaya devam etmesinin, onlara uluslararası deniz taşımacılığına yönelik terör saldırılarını sürdürme fırsatı verdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Husilerin Hudeyde'den çekilmelerini sağlama çabaları çerçevesinde başkent Sana'da bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı dün "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş, ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde saldırının tankerlerden birinde hafif hasara yol açtığı, denize petrol sızıntısı olmadığı belirtilmişti.

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Husiler kınama saldırı Suudi petrol gemisi Yemen

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