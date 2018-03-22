Yemen'den koalisyon güçlerine ait savaş uçağına füze saldırısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir uçağın, Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde füze saldırısına uğradığı belirtildi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki'ye dayandırdığı haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının, Saada Havalimanı'ndan atılan bir füze saldırısına maruz kaldığı ancak saldırıdan kurtulmayı başararak ülkeye döndüğü kaydedildi.
Haberde, uçağı hedef alan füzenin Yemen'in hava savunma gücü bünyesinde yer almadığı, bunun da İran'ın Husilere silah kaçakçılığına devam ettiğini gösterdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, terör örgütleri ve silah kaçakçılığı yapan grupların elindeki hava savunma füzelerinin, hava ulaşımı ile insani yardım seferleri için doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Husilere ait El-Mesira televizyonu ise daha önce yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait F-15 model bir savaş uçağının Saada hava sahasında vurulduğunu duyurmuştu.
Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi
Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum