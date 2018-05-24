RİYAD (AA) - Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul eden Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Türkiye'nin Yemenli yaralıların tedavisi için sarf ettiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Bin Dağr ile Büyükelçi Eler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İki ülke arasında farklı alanlarda gerçekleştirilen iş birliği, Yemen'in meşruiyetinin desteklenmesinde Türkiye'nin rolü gibi konuların ele alındığı görüşmede, mevcut öncelikler ve savaştan doğan ihtiyaçlar doğrultusunda, Türk hastanelerindeki Yemenlilerin tedavisi, yeni hastaların kabul edilme olasılığı ile Türkiye'nin Yemen'deki sağlık sektörüne yaptığı destek konu edildi.

Türkiye ile Yemen arasındaki derin ilişki ve farklı alanlarda gözlemlenen sürekli büyümeden övgüyle söz eden Bin Dağr, Türkiye hükümetine, Yemenli yaralıların tedavisi için sarf ettiği çabalar ve ülkenin sağlık sektörünün performansının güçlendirilmesi için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.