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Yemen'den Türkiye'ye "sağlık alanındaki desteği" için teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 05:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile Riyad'da bir araya geldi

RİYAD (AA) - Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul eden Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Türkiye'nin Yemenli yaralıların tedavisi için sarf ettiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Bin Dağr ile Büyükelçi Eler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İki ülke arasında farklı alanlarda gerçekleştirilen iş birliği, Yemen'in meşruiyetinin desteklenmesinde Türkiye'nin rolü gibi konuların ele alındığı görüşmede, mevcut öncelikler ve savaştan doğan ihtiyaçlar doğrultusunda, Türk hastanelerindeki Yemenlilerin tedavisi, yeni hastaların kabul edilme olasılığı ile Türkiye'nin Yemen'deki sağlık sektörüne yaptığı destek konu edildi.

Türkiye ile Yemen arasındaki derin ilişki ve farklı alanlarda gözlemlenen sürekli büyümeden övgüyle söz eden Bin Dağr, Türkiye hükümetine, Yemenli yaralıların tedavisi için sarf ettiği çabalar ve ülkenin sağlık sektörünün performansının güçlendirilmesi için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Bin Dağr, ayrıca Türkiye'nin Yemen'deki meşruiyeti desteklemesi ve meşru hükümetin talebi üzerine hastanelerinde onlarca Yemenliyi tedavi etmesinden övgüyle bahsetti.

Büyükelçi Eler ise Türkiye'nin, Yemen'in meşruiyeti, güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğünün yanı sıra kurumları ve üstlendiği rolle refah ve kalkınma yolunda ilerleme kaydedilmesi için meşru devletin yeniden sağlanmasındaki destekleyici tutumunu yineledi.

Taiz iline bağlı Et-Turba kentindeki sahra hastanesinin açılışının gelecek hafta yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Eler, Ankara'nın zor şartlarla karşı karşıya olan Yemenlilere desteğine devam etme niyetinde olduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de 2014'ten bu yana yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Üç seneden fazla süredir devam eden çatışmalar, ülkenin zayıf ekonomisindeki gözle görülür düşüşün yanı sıra insani ve sağlık koşullarını da etkisi altına alıyor.

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