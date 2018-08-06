HABER

Yemen'den ülkelerine tahliye edilen Afrikalı göçmenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 01:11 | Son Güncelleme

Birlemiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl Yemen'den bin 321 Afrikalı göçmeni ülkelerine tahliye etti

MARİB (AA) - Birlemiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (İOM) bu yıl Yemen'den bin 321 Afrikalı göçmeni ülkelerine tahliye ettiği bildirildi.

İOM'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşlerinin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında dün 116 Somalilinin daha Yemen'in güneyindeki Aden limanından ülkelerine tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, son rakamlarla birlikte bu yıl Yemen'den ülkelerine tahliye edilen Afrikalıların sayısının bin 321 olduğu aktarıldı.

BM verilerine göre, Yemen'de çoğunluğu Somali ve Etiyopya'dan 280 bin göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden kendi vatandaşları kadar Afrika Boynuzu olarak isimlendirilen, Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

IOM, acil durumlara müdahale, göçmenlerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyizİlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen BM Uluslararası Göç Örgütü sığınmacılar Somali

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.