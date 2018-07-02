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Yemen'e yönelik insani yardımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

ICRC, Hudeyde kentini kontrolünde tutan Husilere yönelik operasyondan dolayı göç etmek zorunda kalan binlerce kişiye yardımda bulunduklarını belirtti

ADEN (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini kontrolünde tutan Husilere yönelik operasyondan dolayı göç etmek zorunda kalan binlerce kişiye yardım ettiklerini bildirdi.

Yemen Kızılhaç Sözcüsü Adnan Hazzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde hayat kurtarıcı insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Birkaç haftadan beri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Husilere yönelik operasyonun başlatıldığı Hudeyde kentinden göç edenlerin tıbbı ve su gibi acil ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyleyen Hazzam, söz konusu bölgede 7 binden fazla sığınmacıya yardımda bulunduklarını kaydetti.

Hudeyde kent merkezinde yer alan Sevre Hastanesi ile Askeri Hastane'deki yaralıları tedavi etme yönündeki hizmetleri de sürdürdüklerini aktaran Hazzam, çatışan taraflara sivilleri ve sivil kurumları hedef almamaları yönünde çağrıda bulundu.

Hazzam, Yemen'de çatışmalara sahne olan batı kesimindeki bölgelerin yanı sıra Taiz, Hacce, Sada ve el-Beyda vilayetlerinde sağlık hizmetlerine ciddi ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, insani yardımların ve sağlık ekiplerinin bölgelere ulaşmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi Yemen

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