Yemen'in geçici başkenti Aden'de normalleşme çabaları

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de ülkenin en büyük turizm ve alışveriş merkezi Aden Mall, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden açıldı.
Husilerin 2015'in ortalarında Aden kentinin denetimini yaklaşık 4 ay ele geçirdiği sırada aldığı hasar nedeniyle kapatılan ülkenin en büyük turizm ve alışveriş merkezi Aden Mall, düzenlenen törenle kapılarını yeniden açtı.
Yemenli yetkililer ve bölgenin ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen törende, merkezin açılışını Aden Vali Vekili Ahmed Salim Rabi yaptı.
Rabi, halk oyunları gösterisine de yer verilen törende yaptığı konuşmada, alışveriş merkezinin kapılarının yeniden açılmasının, kentteki durumun normalleşmesi sürecinde bir gelişme olarak ele alınabileceğini belirterek, "Açılış, bayram öncesine denk geldi. Halk merkeze bayramda alışveriş ve eğlence için gelebilecek." dedi.
Alışveriş merkezinin bazı alanlarda çeşitli avantaj ve imkanlar sunacağına işaret eden Rabi, Yemenli iş adamlarına Aden'de yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Aden Mall Genel Müdürü Reşad Sultan ise müşterilerine en yüksek kalitede hizmet sunmak istediklerini ifade ederek, Aden'in ticaret ve turizm simgelerinin korunması gerektiğini kaydetti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump hakkında bomba iddia: Boşanmak için gün sayıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!
Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor
Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!