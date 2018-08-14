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Yemen'in geçici başkenti Aden'de normalleşme çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:47 | Son Güncelleme

Yemen'in en büyük turizm ve alışveriş merkezi Aden Mall, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden açıldı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de ülkenin en büyük turizm ve alışveriş merkezi Aden Mall, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Husilerin 2015'in ortalarında Aden kentinin denetimini yaklaşık 4 ay ele geçirdiği sırada aldığı hasar nedeniyle kapatılan ülkenin en büyük turizm ve alışveriş merkezi Aden Mall, düzenlenen törenle kapılarını yeniden açtı.

Yemenli yetkililer ve bölgenin ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen törende, merkezin açılışını Aden Vali Vekili Ahmed Salim Rabi yaptı.

Rabi, halk oyunları gösterisine de yer verilen törende yaptığı konuşmada, alışveriş merkezinin kapılarının yeniden açılmasının, kentteki durumun normalleşmesi sürecinde bir gelişme olarak ele alınabileceğini belirterek, "Açılış, bayram öncesine denk geldi. Halk merkeze bayramda alışveriş ve eğlence için gelebilecek." dedi.

Alışveriş merkezinin bazı alanlarda çeşitli avantaj ve imkanlar sunacağına işaret eden Rabi, Yemenli iş adamlarına Aden'de yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Aden Mall Genel Müdürü Reşad Sultan ise müşterilerine en yüksek kalitede hizmet sunmak istediklerini ifade ederek, Aden'in ticaret ve turizm simgelerinin korunması gerektiğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

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