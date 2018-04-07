Yemen'in güneyinde çatışma

TAİZ (AA) - Yemen'in güneyindeki Dali kentinde hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri arasında meydana gelen çatışmada 1 askerin öldüğü, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçlerinin Dali kentinin güneyinde İçişleri Bakanlığına ait güvenlik noktalarını ele geçirme girişiminin ardından ordu birlikleriyle aralarında çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 askerin yaşamını yitirdiği, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtilirken, bölgedeki gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

BAE tarafından desteklenen ve "Hizam Emni" adıyla bilinen güçler, 2015'te Aden ve çevre vilayetlerde görev yapmak üzere kurulmuştu. Söz konusu güvenlik güçleri Güney Geçiş Konseyi olarak bilinen ve Yemen'in bölünmesini isteyen yapının idarecileri tarafından yönetiliyor.

Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından işgalinin ardından ülkenin geçici başkenti konumuna gelen Aden'de ocak ayında meşru hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Geçici Konseye bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmalar, Hizam Emni'nin bazı kışlaları ele geçirmesiyle sonuçlanmıştı.

Dali vilayeti ise son zamanlarda askeri ve sivilleri hedef alan patlamaların yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.