Yemen'in güneyindeki GHK yetkililerinden Cumhurbaşkanı Hadi'ye destek

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Husilere karşı savaşan ordu birliklerinin tüm cephelerde desteklenmesinin yanı sıra kurtarılan bölgelerde hukuk devletinin tesisi için çaba sarf edilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekilen bildirgede, ayrıca Husiler tarafından Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a balistik füzeyle yapılan saldırılar kınandı.

"GHK Başkanı ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin meşruiyetini güçlendirmek için birlikteyiz." sloganıyla düzenlenen toplantının sonuç bildirgesinde, parti yetkililerinin, GHK lideri olarak Cumhurbaşkanı Hadi'ye bağlılıklarını bildirdiği aktarıldı.

Marib ve Taiz vilayetleri ile diğer bazı bölgelerde bulunan GHK yetkilileri de daha önce Cumhurbaşkanı Hadi'yi parti lideri olarak gördüklerini ve bu yönde ona olan bağlılıklarını duyurmuştu.

Hadi, partinin 2007'de Aden'de gerçekleştirdiği son seçimlere göre parti başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ülkede savaşın patlak vermesiyle Hadi ve Salih'in temsil ettiği iki başlı bir yapıya bürünen parti, Salih'in öldürülmesiyle üç gruba ayrılmıştı. Sana'daki grup Sadık Emin Ebu Ras'ı parti başkanlığına getirirken, güney illerindekiler Hadi'yi, üçüncü grup da Salih'in oğlu Ahmed Ali Salih'i parti başkanı ilan etme çabasına girmişti.