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Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda 36 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda 36 kişi öldü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 6'sı asker en az 36 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı El-Amaliga Tugayları Komutanı Ebu Zera el-Mahremi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin El-Faze bölgesindeki ordu güçlerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Çatışmalarda 6 asker ile en az 30 Husi militanın öldüğünü ifade eden Mahrami, saldırıyı püskürttüklerini ve karşı bir hücumla Tuhayta ilçesine doğru ilerleyişe geçtiklerini aktardı.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, önceki gün, ülkenin önemli liman kentlerinden Hudeyde'de Husilere karşı zafere yakın olduklarını açıklamıştı. Bin Dağr, Husilerin 2014'ten beri kontrolünde tuttuğu Hudeyde'nin kurtarılmasının ardından operasyonlara başkent Sana, Taiz, İbb, Mahvit vilayetleri ve diğer bölgelerle devam edileceğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen toprakları, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Hudeyde Yemen

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