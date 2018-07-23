Yemen'in Hudeyde kentinden 47 bin aile göç etti

ADEN (AA) - Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 47 bin ailenin evlerini terk ettiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre, çatışmaların başladığı haziran ortalarından bu yana Hudeyde'den 47 bin 380 aile komşu vilayetlere göç etti.
Evlerini terk edenlerin toplam sayısı 284 bin 280 olarak açıklanırken, göç edenlere insani yardımların ulaştırılmaya çalışıldığı, ancak güvenlik krizinden dolayı bazı bölgelere ulaşmanın imkânsız olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, güvenlik krizi nedeniyle bölgedeki birçok sağlık merkezinin de kapatıldığına işaret edildi.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.
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