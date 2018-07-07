Yemen'in kontrol haritası batı sahili üstünde nitelikli bir dönüşüm yaşadı

Hükümet güçleri 2017 başlarında Muha kenti ve limanını Bab el-Mendeb ilçesinin sahil şeridinden Husileri çevreledikten sonra ele geçirirken, sahil şeridindeki en büyük alana sahip Taiz, Lahic ve Hudeyde vilayetleri Husilerin kontrolünde kaldı.

Savaşın dördüncü yılının son çeyreği sonunda zirveye çıkan askeri alandaki tırmanış ışığında, Yemen’deki silahlı mücadelede yeni bir kontrol ve etkinlik haritasını da görmek mümkün oluyor.

Bu güçler, Kızıldeniz'de başarı kazanırken ülkenin orta kesimindeki Beyda, kuzeybatıdaki Hacce ve hatta İran desteğini almakla suçlanan Husilerin merkezi olan kuzeydeki Saada vilayetlerinde hafif ilerleme kaydetti.

Savaşın dördüncü yılının başlarında Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri, batı kıyılarında büyük alanları çok hızlı bir şekilde kontrolü altına almayı başardı.

Yemen’de çatışan taraflar arasındaki kontrol ve nüfuz haritası, ülkenin batısındaki Kızıldeniz’de niteliksel bir değişime uğradı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "vurucu askeri güç", geçen nisan ayı ortasında Taiz'in batı kıyısında Husilerin güçlü olduğu bölgelere karşı operasyonlar başlatmış ve operasyonlar Vaziiyye, Muza ve idari olarak Taiz'e bağlı Bab el-Mendeb ve Zubab ilçeleri kontrol altına alınarak taçlandırılmıştı.

Hükümet güçleri, Husilerin Batı Sahilinde kaybettiği yerleri geri almak hedefiyle herhangi bir saldırısına karşı stratejik Vaziiyye kavşağının güvenliğini sağlamak amacıyla Taiz'in batısındaki Barh kenti önlerinde durdu.

Yemen ordusundaki Amalika sancaklarından oluşan güçler, eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in kardeşi Tarık Muhammed Salih'e bağlı güçler ve Tuhamiyye Direniş Birlikleri, geçen Mayıs ayı ortalarında Hudeyde vilayeti ve sahilinin kurtarılması için askeri operasyonun ikinci ayağını başlatmışlardı.

Hükümete bağlı güçler, koalisyon güçlerinin büyük desteğiyle Hudeyde'ye bağlı Huha kentini kısa süre içinde ele geçirdi.

Askeri kuvvetler Hayme ve Faze bölgelerine yönelip, Husilerin Ekim 2014'ten bu yana ellerinde tuttuğu Hudeyde kenti önlerindeki Tahtita'dan Dureyhimi ilçesine kadar uzanan geniş arazileri güvenli hale getirdi.