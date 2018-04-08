Yemen'in kuzeybatısında Husilere yönelik operasyon

MARİB (AA) - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde düzenlenen operasyonda Husilerden 13 silahlı militanın öldürüldüğü, 4'ünün esir alındığı bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı 5'inci Askeri Bölge Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki ordu birliklerinin Hacce iline bağlı Midi kentinde Husi milislere ait mevzilere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kentin güneybatısındaki bazı mahallelerin Husilerden temizlendiği kaydedilen açıklamada, operasyonda 13 militanın öldürüldüğü, 4'ünün esir alındığı ifade edildi.

Askerlerin, Midi'nin diğer mahallelerinde operasyona devam ettiği aktarıldı.

Yemen ordusu yaklaşık 3 aydır kuşatma altında tuttuğu Midi kentinin Husi militanlarından temizlenmesi için operasyonlar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.