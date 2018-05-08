Yemen'in Sokotra Adası'nda 13 projenin temeli atıldı

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, hükümetin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerilim yaşamasına neden olan Sokotra Adası'nda Dünya Bankası tarafından finanse edilecek 13 projenin temel atma törenine katıldı.

Yemen resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Başbakan Bin Dağr, ülkenin güneyindeki Sokotra Adası'nda Dünya Bankası tarafından finanse edilecek 350 milyon riyal (720 bin dolar) değerindeki projelerin temelini attı.

Başbakan Bin Dağr, önceki gün de Sokotra ilinde yer alan güvenlik tesisinde 1,4 milyon dolar değerindeki projelerin temelini atmıştı.

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.