Yemen'in Taiz kentinde karikatür sergisi

TAİZ (AA) - Dünya Karikatüristler Birliği, Yemen'in Taiz kentinde dünya karikatür sergisi düzenledi.

Birlik tarafından Taiz Üniversitesinde düzenlenen sergide karikatürlerin yanı sıra "Dünya Kitap Günü" münasebetiyle küçük bir kitap fuarı da yer alıyor.

Yemenli karikatürist Reşad es-Sami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Husi militanlar arasındaki çatışmalardan bu yana Taiz'de, yabancı ressamlar tarafından ilk kez düzenlenen sergiyi, kentteki durumu ileriye doğru taşıyacak nitelikli bir adım olarak değerlendirdi.

Taiz'de yaşanan trajik durumun, bu serginin düzenlenmesi için itici bir faktör olduğunu söyleyen Sami, "Bu sergi, ülkenin kültür başkenti Taiz'in sanat ve yaratıcıktaki yüzünü yansıtıyor." dedi.

Gençlik Bakanlığı Ofis Müdürü Eymen el-Mahlafi ise ülkede devam eden çatışmalara rağmen Taiz'in hala ülkenin kültür başkenti olduğunu ifade etti.

Taiz sergisinin, Fransa, Türkiye, Brezilya, Kolombiya ve dünyanın diğer ülkelerindeki benzer sergilerle birlikte düzenleneceği belirtilirken, serginin kapılarının gelecek perşembeye kadar ziyaretçiler için açık olacağı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.