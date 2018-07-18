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Yemen'in tarihi Zebid kenti tehdit altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 04:39 | Son Güncelleme

Kültür Bakanı Mervan Demmac, Husilerin Zebid kentindeki varlığının "insanlık mirasını" tehdit ettiğini vurguladı

MARİB (AA) - Yemen'de Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Zebid kentindeki varlığını sürdürmesinin "insanlık mirasını" tehdit ettiği belirtildi.

Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac, orduya ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamasında, tarihi Zebid kentinin savaş alanına çevrilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Husilerin bir an önce kenti terk etmesini isteyen Demmac, "Husilerin Zebid'de varlığını sürdürmesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan önemli bu kentteki insanlık mirası için çok büyük tehdit oluşturuyor. Husiler kentteki tarihi eserlere büyük zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında ülkede savaş nedeniyle zarar gören 131 okulun restore edildiği duyuruldu.

Açıklamada, restorasyonun ardından 125 binden fazla öğrencinin yeniden okullarda eğitim alabileceği ifade edildi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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Husiler tarihi Zebid kenti Yemen Kültür Bakanı Mervan Demac

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