Yemenli bakan istifasının nedenlerini açıkladı

MARİB (AA) - Yemen'de istifa eden Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeye dönememesinin görevi bırakma nedenlerinden biri olduğunu bildirdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Sayyadi, görevi bırakmasının sebepleriyle ilgili bilgi verdi. Sayyadi, görevi bırakmasının nedenlerinden birinin, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkedeki geçici başkent Aden'e ya da kurtarılmış bölgelerden birine dönememesi olduğunu belirtti. Hadi'nin dönmesine izin vermeyen kesimler ya da etkenlere değinmeyen Sayyadi, bu durumun ülkede meşru hükümete ait kurumların varlığının zayıflamasına ve yasa dışı milisler ya da örgütler lehine işlevini kaybetmesine yol açtığını ifade etti. Başbakan Yardımcılığı ve Kamu Hizmeti Bakanlığı görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Cubari, dün yaptığı açıklamada, Hadi'nin Aden'e dönemediğini belirtmiş ancak bazı medya organlarında yer verilen Suudi Arabistan'da alıkonulduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cubari, Hadi'nin Aden'e "dönememe" sebeplerine ilişkin bilgi vermemişti. Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı işgal etmesinin ardından önce Aden'e giden Cumhurbaşkanı Hadi, daha sonra Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçmişti. Yemen'i son olarak Şubat 2017'de ziyaret eden Hadi, geçen aylarda Suudi Arabistan dışında bazı ülkeleri ziyaret etmişti. - Sayyadi'nin istifasının diğer nedeni Öte yandan Sayyadi, istifasına Yemen, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Yemen başkanlığında kurulan Üçlü Komite nedeniyle devlet kurumlarının en temel hakkı olan "siyasi karar ve otoritenin" elinden alınmasını da gerekçe gösterdi. Sayyadi, söz konusu komitenin, Yemen'deki meşru yönetimin yerini aldığını, yönetimin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlıkla ilgili kararlar üzerindeki hakkına el koyduğunu savundu. Mayıs 2017'de Yemen, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki koordinasyonu artırmak ve Yemen'in bazı bölgelerinin idaresini yönetmek için bir komite kurulduğu açıklanmıştı. - Koalisyona tepki