Yemenli bakan, TİKA koordinatörüyle görüştü

SANA (AA) - Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Feth, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Yemen Koordinatörü Abdullah Sari ile TİKA'nın Yemen'de kurtarılan bölgelerdeki yardım projelerini görüştü.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yerel Yönetim Bakanı Feth, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sari ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.
Görüşmede, TİKA'nın Yemen'de Husilerden kurtarılan bölgelerdeki yardım projelerinin desteklenmesi konusu ele alındı.
TİKA'nın 2018 yılı yardım projelerinin de gündeme geldiği görüşmede Feth, Yemen halkına insani yardım sunan Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz etti.
Abdullah Sari de Türkiye'nin Yemen halkına her türlü insani desteği vermeye hazır olduğunu ifade ederek, TİKA'nın 2018 planına ilişkin detaylı bilgi verdi.
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