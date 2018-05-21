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Yemenli bakandan Husilere işkence tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Yemenli bakandan Husilere işkence tepkisi

MARİB (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin, kaçırdıkları Muhammed Garab'ı işkenceyle öldürdüklerini belirterek, olaya tepki gösterdi.

Asker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin kendilerine bağlı Muhammed Garab'ı kaçırdığını ve işkence yaptığını belirterek, Garab'ın işkence sonucu öldüğünü ifade etti.

Garab'a işkence yapılmasını kınayan Asker, şu ifadeleri kullandı:

"Husiler, hapishanelerinde insani değerlere uymayan, uluslararası sözleşmeler, insan hakları kuralları ve ilkelerini açıkça ihlal eden vahşi işkenceler yapıyor."

Asker, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kurumlarına, alıkoydukları kişileri bırakması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu.

Yerel medyada Husiler tarafından kaçırılan Muhammed Garab'ın dün yaşamını yitirdiği, Husilerin ailesine "Garab'ın kolera nedeniyle" öldüğünü ilettiği haberleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler işkence Yemen

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