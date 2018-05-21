Yemenli bakandan Husilere işkence tepkisi

MARİB (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin, kaçırdıkları Muhammed Garab'ı işkenceyle öldürdüklerini belirterek, olaya tepki gösterdi.
Asker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin kendilerine bağlı Muhammed Garab'ı kaçırdığını ve işkence yaptığını belirterek, Garab'ın işkence sonucu öldüğünü ifade etti.
Garab'a işkence yapılmasını kınayan Asker, şu ifadeleri kullandı:
"Husiler, hapishanelerinde insani değerlere uymayan, uluslararası sözleşmeler, insan hakları kuralları ve ilkelerini açıkça ihlal eden vahşi işkenceler yapıyor."
Asker, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kurumlarına, alıkoydukları kişileri bırakması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu.
Yerel medyada Husiler tarafından kaçırılan Muhammed Garab'ın dün yaşamını yitirdiği, Husilerin ailesine "Garab'ın kolera nedeniyle" öldüğünü ilettiği haberleri yer almıştı.
Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum