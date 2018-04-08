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Yemenli entelektüel borçları nedeniyle kişisel kütüphanesini satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Yemenli şair ve yazar Kaud, borçlarını ödemek için 8 binden fazla kitabını satışa çıkardı

ADEN (AA) - Yemen'in önde gelen entelektüellerinden şair ve yazar Muhammed Kaud, borçlarını ödemek için 8 binden fazla kitaptan oluşan şahsi kütüphanesini satışa çıkardı.

İç savaş nedeniyle dar boğazdan geçen Yemen'de ülkenin tanınan şair ve yazarlarından Kaud, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Kültür hastalığına yakalanan ben, farklı alanlardan 8 binin üzerinde kitap bulunan kişisel kütüphanemi satışa çıkarmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Yemen'de çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve bir yıldır kirasını ödeyemediği evinden birkaç gün içinde çıkarılmakla tehdit edildiğini kaydeden Kaud, borçlarını ödeyebilmek için kitaplarını satışa çıkardığını aktardı.

Kaud, kitaplarını satın almak isteyenler için kendisine ulaşabilecekleri telefon numaraları ve adresler paylaştı.

Yemenli yazar ve şair Kaud, kendisi, ailesi ve kitapları adına bu "acı" ilanı paylaştığı için özür dilediğini, asla hayal edemeyeceği bu ilanı paylaşmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

- Başbakan Bin Dağr'ın yardımı

Başbakanlığa bağlı şikayet ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Kaud'a acil yardım yapılması talimatı verdiği bildirildi.

Kaud'un kendi yazdığı şir, nesir ve kısa hikayelerden oluşan 13 kitabı bulunuyor.

Daha önce de Yemenli yazar Hasan Abdulvaris kişisel kütüphanesini satılığa çıkarmıştı.

Yemen'de 1 yıldan uzun süredir devlet memurlarının maaşlarının ödenmemesiyle beraber fakirlik yüzde 80'e ulaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 80'inin acil yardıma ihtiyacı var.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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