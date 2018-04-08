Yemenli entelektüel borçları nedeniyle kişisel kütüphanesini satışa çıkardı

ADEN (AA) - Yemen'in önde gelen entelektüellerinden şair ve yazar Muhammed Kaud, borçlarını ödemek için 8 binden fazla kitaptan oluşan şahsi kütüphanesini satışa çıkardı.

İç savaş nedeniyle dar boğazdan geçen Yemen'de ülkenin tanınan şair ve yazarlarından Kaud, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Kültür hastalığına yakalanan ben, farklı alanlardan 8 binin üzerinde kitap bulunan kişisel kütüphanemi satışa çıkarmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Yemen'de çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve bir yıldır kirasını ödeyemediği evinden birkaç gün içinde çıkarılmakla tehdit edildiğini kaydeden Kaud, borçlarını ödeyebilmek için kitaplarını satışa çıkardığını aktardı.

Kaud, kitaplarını satın almak isteyenler için kendisine ulaşabilecekleri telefon numaraları ve adresler paylaştı.

Yemenli yazar ve şair Kaud, kendisi, ailesi ve kitapları adına bu "acı" ilanı paylaştığı için özür dilediğini, asla hayal edemeyeceği bu ilanı paylaşmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

- Başbakan Bin Dağr'ın yardımı