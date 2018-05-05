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Yemenli kadınlardan "BAE protestosu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

Yemenli kadınlar, BAE askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanmasına tepki gösterdi

Yemenli kadınlar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanmasını protesto etti.

Ülkenin güneyindeki Sokotra'ya bağlı Hadibu kentinin caddelerinde BAE'yi protesto etmek için toplanan kadınlar, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin fotoğraflarının yanı sıra Yemen bayrakları taşıdı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen ve BAE aleyhinde sloganlar atan göstericiler, eylemlerini Başbakan Ahmed bin Dağr ve beraberindeki hükümet heyetinin bulunduğu otelin önünde sonlandırdı.

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan heyetin adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci kez gelen Başbakan Bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler, geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde rapor sunmuştu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra Adası'nı işgali Sokotra Adası Yemen

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