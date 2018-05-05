Yemenli kadınlar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanmasını protesto etti.

Ülkenin güneyindeki Sokotra'ya bağlı Hadibu kentinin caddelerinde BAE'yi protesto etmek için toplanan kadınlar, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin fotoğraflarının yanı sıra Yemen bayrakları taşıdı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen ve BAE aleyhinde sloganlar atan göstericiler, eylemlerini Başbakan Ahmed bin Dağr ve beraberindeki hükümet heyetinin bulunduğu otelin önünde sonlandırdı.

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.