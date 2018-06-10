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Yemenliler 3 yıl aradan sonra umre yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 04:18 | Son Güncelleme

Yaklaşık 4 bin Yemenli kutsal topraklara gitti

MARİB (AA) - Yemen'de, 3 yıl aradan sonra, umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen yaklaşık 4 bin kişinin kutsal topraklara gittiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, Yemenliler için umre başvurularının geçen pazar alınmaya başlamasının ardından bir hafta içerisinde yaklaşık 4 bin Yemenlinin Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti.

Atiyye, umre ziyareti için başvuruların elektronik olarak kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

Geçen ay Suudi Arabistan'ın, 3 yıl aradan sonra Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayımladığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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