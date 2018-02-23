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Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 15:29 | Son Güncelleme

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 4 bin 520 piyade er ve komando törenle yemin etti. 'Diriliş' isimli televizyon dizisinin müziğinin çaldığı yemin töreninde, askerler ve aileleri duygulu anlar yaşadı.

Temel eğitimlerini Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 520 er yemin etti. Piyade erlerin eğitildiği kışlada ilk kez komando yetiştirilmeye başladı. Yemin töreninde komandolar da ant içti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve asker ailelerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişi törene katıldı. Kendilerine ayrılan alanı dolduran asker aileleri, Türk bayrağı salladı ve cep telefonlarıyla çocuklarını görüntülemeye çalıştı. Erler için düzenlenen yemin töreninde, eğitimlerde başarılı olan 12 askere ve askerliğini Manisa'da yapmış olan 38 baba ile dedeye de hediyeler verildi. Askerlerle yakınlarına belge ve hediyelerini, Manisa Huzurevi'nde kalan 81 yaşındaki Meral Boyacıoğlu verdi.

Askerlerin yemin etmesinin ardından bir konuşma yapan Albay Güven Dere, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi. Albay Dere, "Milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinize, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda edeceğinize yemin ettiniz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik anlayışından ve bağrından çıktığı Türk ulusunun güven ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur" dedi.

Yemin töreninde askerler tarafından hazırlanan özel bir koreografi sergilendi. Askeri bando, 'Diriliş' dizisinin müziğini çaldı, askerler de eşlik etti. Ardından bir asker tarafından 'sağ olsun vatan' türküsü seslendirildi.

Törende askerler, Ege yöresine özgü Harmandalı, ardından horon oynadı. Ayrıca Güneydoğu yöresi müzikleriyle halay da çeken askerler, katılanların beğenisini topladı. Kışlada ilk kez eğitim alan komando askerler de yakın dövüş tekniklerini sergiledi ve 'Bir ölür bin diriliz' diyerek Türk bayrağı açtı.

Törendeki gösterilerin ardından askerler marşlar eşliğinde geçit töreni yaptı. Askerlerin marşlarına törene katılanlar da eşlik etti ve Türk bayrağı salladı. Geçit töreninin ardından askerler ve aileleri tören alanında birbirlerine kavuştu. Sarılıp kucaklaşan askerler ve aileleri sevinç gözyaşı döktü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa asker yemin Diriliş

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
neyine şaşırdınız? mozard tan falan birşeylermi bekliyordunuz?
var ol
Dag2 müzigi daha iyiydi..
@sadece19 Söz dizisinin müziğini bekliyordum; zaten Söz ün müziği çalıyormuş. Dirilişin değil :)
parasi olan bedelli yapar gariban da böyle muzikle gaza getirilir,sehitlik madem o kadar ulvi bir makamsa buyurun kendi cocuklarinizio gönderin...
Sen canını sıkma. Zaten Müslüman olan şehit oluyor.
işte bu kadar basit.
@ressamibrahimi2017 herkese şehitlik nasip olmaz istesede olamaz sen kendine bak.
@naki_karabudak_1974 chp liler şavaş tan kaçar
aynen kardeşim sonuna kadar katiliyorum sana
@ressamibrahimi2017 bilmiyorduk bizde iyi dedin
Sana söylemiyorlar zaten sen istersen .... ne halt edersen et.
ne yapacaklarını şaşırdılar...
hepiniz Allah a emanet olun Aslanlar mynet provoke etme niyetin yoktur İnşaallah Şimdi yine birileri kusmuk saçmaya başlayabilir Afrin e giderken Tank üzerinde Rabia işareti yapan Mehmetçiği gördüğünde "_artık size Dua etmiyecem" diyen şuursuzlar gibi
@palermo544 Palermo kardeş işsizim. Bu işten ne kadar kazanıyorsun. Referans olsanda bende trolliğe başlasam
ne var yani şaşıracak
Bizce gayet güzel ve uygun bir müzik lakin MYNET zihniyetinde olanlar için korkunç LAYIK lık elden gidiyor endişesi yaratan bir müzik :)
fetih marşının bir siyasi partinin seçim müziğidir diye yasaklandığı bir askerlik kurumundan iktidar partisiin seçim müziğinin çalındığı askerlik kurumuna.... vay be dünya yavaş dön hızına yetişilmiyor
bir dönem muhteşem yüzyıl bir dönem vatanım sensin bir dönem diriliş şimdi de fatih okumayı yazmayı sevmeyen bizim millet kısa yoldan işlerine geldiği gibi tarihi dizilerden öğreniyor devlet büyükleri nabza göre şerbet verip din vatan millet sakarya diye diye istediklerini yapıyor camilerde siyasi ağızlardan cuma hutbesi veriliyor osmanlı osmalı diye böbürleniyorsunuz ya sene 2018 oldu ama kapasite 1299 işte zemin hazır hayırlı olsun !!!
şaşırma niye?
Muhteşem yüzyıl müziği de çalmak lazım bu ne yahu arkadaş çalın mehteran iyice şaşırdılar
bende burada acemi birliğinde askerlik yaptım...1.tabur 6. bölük...annem ve eşim başörtülü diye yemin merasimine alınmamışlar dışarıdan tel örgünün arkasından seyretmişlerdi..çok zorumuza gitmişti..nereden nereye...takibe devam edin daha güzel şeyler olacak...
@suveren35 ÇOK İYİ YAPMIŞLAR İÇERİ ALMAMAKLA....
@ozgurtura yallah ermenistana defol azgın azgınlık seni
yemin töreninde çalınacak ise 10.yıl marşı çalınır,filim mi çeviriyorsunuz da diriliş müziği çalıyor.
@macahel35 ne alaka, milli marşmı o
@macahel35 evet film çeviriyoruz.... film de bir tek şarlatan eksik ne dersin
@kolik_2015 senin milli marşın olan yunan müziğimi çalsınlar
RESSAM VE RESSAM GİBİ DÜŞÜNENLER SEN VE SENİN GİBİLER PEYGAMBER OCAĞINI BİLMEYECEK KADAR ZAVALLISINIZ. O CEPHEYE GİDECEK OLAN ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMEK İÇİN GİDECEĞİNİ BİLİYOR.AMA SENİN BULUNDUĞUN ZİHNİYET MÜSLÜMANLIKLA BİR ALAKANIZ OLMADIĞI İÇİN İŞKEMBEDEN ATIP DURURSUNUZ.OSMANLI NEDİR BİLMEDİĞİN BELLİ.SENİN SOYUN DA BELLİ DEĞİLDİR ZATEN.DİRİLİŞİN MÜZİĞİNDEN RAHATSIZ OLACAK KADAR TÜRKLÜKTEN UZAKSIN. AMA ORADA KİLİSE MÜZİĞİ ÇALSA ÇOK SEVİNİRDİN HERHALDE.
@volcano1144 bunların tarihi 1923den başlar. öyle okudular. osmanlıyı,selçukluyu inkarla ve nefretii ile yetiştiler. türk değil,dünya vatandaşı oldular.ingiliz müfredatı gereği..elbet tarihine düşman ve yabancı oldular.. ama nesilleri bitiyor işte..laikiz diye,tayyip istedi diye bebe de yapmıyorlar. artık nostaljı oluyorlar
@volcano1144 Zihiyetleri bozuk.Onlar içimizdeki Hainler
akp bu trt de sözde tarihi filim yaparsa olacağı bu
@x045 şopenlerle,şumanlarla büyüdüğün nasıl da belli. sen tekbir müzigini de bilmezsin yahu. ne edeceğiz seninle..
@x045 Söyle Aydin abine Muhteşem Yüzyıl çeksin .Haremli maremli
ülkenin her tarafı soytarılığa teslim olmuşş...
@rehber1953 sen de şubert şuman motzart delikanlısının demek.sana verdinin arya operasını uygun gördüm. her gece dinle yat.türk marşları senin neyine evladım
@rehber1953 Siz iktidara gelin o zaman Mozart çaldırın.Tabi gelebilirseniz :)
varya cumhuriyet düşmanlığı ATATÜRK düşmalığını her yerde her alanda hissetiryorlar önce andımızı yaskladılar sonra istiklal marşını protosto ettiler bayrağı degişmeye kalktılar bunlarda akp askerleri herhalde atamızı yok ettiklerine göre ?
HERŞEY ASLINA DÖNÜYOR..
bu organizazyonu yapan tüm komutanların elleri öpülür mehmetciklerimizin yolu açık olsun yüce rabbim hep yanlarında olsun.
VER MEHTERİ VER YAW ÜLKEYE BAK DİZİ MÜZİKLERİ Nİ ÇALIYORLAR YAW DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE LAN DİZİ DİZİ BU BE İYİCE ŞAŞIRDILAR YA
mynet neden şaşırdın? Diriliş müziği birilerini rahatsız mı etti?
FİLM FIRAGMANI YERİNE ONUN YIL VEYA ORDUMUZA AİT MARŞLARI ÇALSALARDI DAHA GURUR VERİCİ OLURDU.
@djeren_soylu_2017 neden zoruna gitti ki... izmirde karısını yunan komutanın koluna takanların torunlarındanmısın
en çok da adminin zoruna gitmiş
ilahi Mynet,. sen adamı öldürürsün???? neye şaşırdın??
@akdeniz4851 Zoruna gidenlere tercüman olmuşlar :)
VER MEHTERİ
Şaşırttı yazacağınıza duygulandırdı yazmak daha doğru olurdu.
Askeri hastaneleri açın müzik çalacağınıza askere
diriliş ne be şu akkoyunların dizisimi
evet. dedelerinizin dedelerimizin ayakları altında kaldığını anlatan o dizi
YEMİN TÖRENLERİNDE.. MEHTER MARŞLARI ÇALINSA.. FENA OLMAZ.. KOMUTAN , SAĞA-SOLA DÖN DEYİNCE.. ..ŞAŞIRMADILAR.. HELAL OLSUN. HEPSİNE.. ÇOK GÜZEL BİR YEMİN TÖRENİ..
DOMBIRA ÇALSALAR ÇOK İYİ OLUR DU....
aslanlar. size bu hırlıyan, zırlıyanlar yok olacak. siz muzaffer olacaksınız inşallah.siz peygamberin müjdelediği türk ordusunun askerisiniz.
Allah a emanet...
yemin ettiğim o günü hatırladım tokat 48. piyade eğitim alayı hala varmı orası acaba
Diriliş dizisinin değil Söz dizisinin müziği çalıyor yanlız!!!
Hey allahım ya :)
dombra daha gaz verici bence
askeriyeyi bile sulandırıp her türlü soytarılığın yapıldığı yerlere çevirdiler..ciddiyet yok disiplin yok nizam yok..
aahh dizilerle yaşayan, dizilerde yapılanları yapınca kahraman olduğu zanneden halkımız gerçek ne yazık ki dizi müziğiyle duygusallaşmak değil, gerçek o tabutun içinde yatan şerefli ve gerçekten yürekli bir gencimizin, şehidimizin cenazesi...
Diriliş in değil Söz dizisinin müziği çalıyor yanlız !!!
Polise askere söz söylemeye yüreği yetmeyen korkaklar müziğe laf ederek içini soğutmaya çalışıyor. Türk milleti sizin arkanızda yiğitler, yolunuz açık olsun...
Elbette çalınsın bu türlü müzikler,güzel milli duyguları okşayan,ordaki aileleri coşturan olumlu gelismeler.Ancak bundan önce neden çalinmazdi yalakalik yapmak,göze girmek için yapilan yapmacik seyler,Aman gri gözükenlere dikkat reis
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