Yenge-kayınbirader rezaleti! Yasak aşk skandalında karar çıktı

Diyarbakır'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi boş bir arazide bulunan Kesik'in yakınlarının ifadesini alan polis, kardeşi Mehmet Kesik'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Mehmet Kesik'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Polis, Mehmet Kesik'in, cinayet günü araç kiraladığını belirledi. Aracın GPS sinyalini takip eden polis, Kesik'in olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini saptadı. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, olay sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı.

"4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM"



9 Ekim 2016'da Mehmet Kesik ve yengesi Lahime Kesik gözaltına alındı. Mehmet Kesik, ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, "Paramı vermediği için kin güttüm. Yengem Lamihe'den ağabeyimin eve gitmediğini öğrendim. Yol üzerinde bekledim. Geldiğinde niye beklediğimi sorunca, bıçakla vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Yengemi 4 yıldır seviyorum" dedi.