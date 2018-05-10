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Yengesine saldırıda bulduğu iddia edilen şüpheliye hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Adana'da hapisteki ağabeyinin eşini darbederek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlıya 34 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da hapisteki ağabeyinin eşini darbederek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı hakkında 34 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan yengesi D.B'nin (27) 1 Nisan'da evine giderek onu darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.B. (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu savcısının, S.B'yle ilgili olarak "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme" suçlarından 34 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, D.B’nin evinde çocuklarını uyutup televizyon izlediği sırada kayınbiraderinin evine geldiği belirtilerek kadının konuttan çıkmasının engellendiği ve saldırıya uğradığı anlatıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiğini, müştekinin iddiası ile Adli Tıp Kurumu raporunun uyumlu olması nedeniyle S.B'ye alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istedi.

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