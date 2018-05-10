Yengesine saldırıda bulduğu iddia edilen şüpheliye hapis istemi

Adana'da hapisteki ağabeyinin eşini darbederek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı hakkında 34 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Merkez Yüreğir ilçesinde eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan yengesi D.B'nin (27) 1 Nisan'da evine giderek onu darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.B. (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu savcısının, S.B'yle ilgili olarak "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme" suçlarından 34 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, D.B’nin evinde çocuklarını uyutup televizyon izlediği sırada kayınbiraderinin evine geldiği belirtilerek kadının konuttan çıkmasının engellendiği ve saldırıya uğradığı anlatıldı.
Adli Tıp Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiğini, müştekinin iddiası ile Adli Tıp Kurumu raporunun uyumlu olması nedeniyle S.B'ye alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istedi.
Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı
Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler
Burayı tanıyabildiniz mi?
Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum