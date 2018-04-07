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Yeni açılacak 'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın yeri görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gündeme gelen, Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Şarkhahamı bölgesinde, sınırın sıfır noktasında 'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı' adıyla açılması planlanan gümrük kapısının yeri basına gösterildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gündeme gelen, Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Şarkhahamı bölgesinde, sınırın sıfır noktasında 'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı' adıyla açılması planlanan gümrük kapısının yeri basına gösterildi. Afrin ve Cinderes’e insani yardımların daha kolay ve güvenli olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla, Kumlu ilçesine bağlı Şarkhamamı Mahallesi’nde yapılması planlanan gümrük kapısının bulunduğu alan, bugün basın mensuplarına gösterildi. Şarkhamamı Mahallesi’nde sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Hatay Valiliği tarafından konulan beton blokların diğer tarafında ise Afrin’e bağlı El Hammam köyü bulunuyor. YARDIMLAR DAHA KOLAY ULAŞACAK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemelerin ardından Şarkhamamı Mahallesi’nde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan geçiş yapacak olan insani yardım araçları, Afrin ve Cinderes’e daha kolay ve güvenli olarak ulaşacak. Şarkhamamı Mahallesi, Cinderes’e 8 km, Afrin’e ise 40 km mesafede bulunuyor.

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