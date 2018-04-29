Yeni Adana Adliyesi ilklere ev sahipliği yapacak

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan yeni Adana adliye binasında, ilk kez uygulanacak yenilikler öne çıkıyor. Tamamlandığında Türkiye'nin 3'üncü büyük adliyesi olacak Adana Adliye binasında, çözüm merkezi, tanık ve mağdur bekleme odaları yer alacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez ‘e-mübaşir’ ve ‘e-çaycı’ uygulamasına geçilecek.

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni adliye binası inşaatında sona yaklaşıldı. 208 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin üçüncü büyük adliyesi olacak yeni adliye binasında, dış cephe kaplamanın büyük bölümü tamamlanırken, iç dizayn, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan adliye binası, hem akıllı, hem çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor.

ELEKTRONİK HİZMETLER İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Birçok sistem, uygulama ve işlemin pilot olarak uygulanacağı yeni adliye binasında, Türkiye’de ilk kez ‘e-mübaşir’ uygulaması hayata geçirilecek. Adliye bilgilendirme sistemi uygulaması ile duruşma salonları önüne, kantin ve kafeteryalara, adliye giriş ve koridorlarına kurulacak olan ekranlar ile avukat ve vatandaşların bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri sağlanacak. Adliyede ayrıca, Türkiye’de ilk kez ‘e-çaycı’ uygulaması da yapılacak. Uygulama ile telefonla siparişe son verilerek, bilgisayar ve telefon uygulaması üzerinden kantin ve çay ocağından istenilen ürün sipariş verilecek. Yapılan harcamalar da kişinin maaşından kesilecek, böylece para alışverişi olmayacak. Ayrıca, icra müdürlükleri ve Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurlukları tarafından satışa çıkarılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin ihalelere elektronik ortamda teminat ve teklif verilebilmesine olanak sağlayan “e-satış” portalı da uygulanacak.

ÇÖZÜM VE ÇAĞRI MERKEZİ OLACAK

Adliyeye yapılacak olan yenilikler arasında ‘Çözüm Merkezi’ ve 444 numaralı bir ‘Çağrı Merkezi’ de yer alacak. Çözüm Merkezi’nde, başvuranların sorunları tespit edilip ilgili yerlere yönlendirilerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Ayrıca yine Türkiye’de ilk kez tanık ve mağdur bekleme odaları, teşhis odası, Engelli ve Çocuk Rehberlik ve Danışma Merkezi, Çocuk Görüşme Odaları yer alacak. Öte yandan Arabuluculuk Merkezi, Uzlaşma Görüşme Odaları, Mağdur Koruma ve Adli Destek Merkezi, Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Adli Görüşme Odaları ile yargılamanın ikincil mağduriyetlere sebebiyet vermeden daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanacak.

‘ADALETE SARAY YAKIŞIR'

Yeni adliye inşaatında incelemelerde bulunan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, asansör montaj ve test çalışmalarını yerinde izleyip, mefruşat ve mobilya üretimi hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin en büyük ve en modern adalet binaları arasında yer alacak yeni adliye binasında sona yaklaşıldığını belirten Başsavcı Yeldan, “Şair Arif Nihat Asya, bir kitabında tarihi adliye binası için ‘Adana’da adalet sarayı güzel. Adalete saray yakışır' nitelemesini yapmış. Biz de yargıya yakışacak binaları halkın hizmetine sunmak, onların adalete kolay erişimini sağlamak ve daha iyi hizmet vermek için çalışmalar yapıyoruz. Tamamlandığında ülkemizin abide eserlerinden biri olacak yeni adliye binamız, Adana’mızın ve adliye teşkilatının yüz akı olacaktır” dedi.