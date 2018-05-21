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Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine saldırı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine, molotofkokteyli ve av tüfeğiyle yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 10 sanığa "söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiklerine dair yeterli delil bulunamaması" nedeniyle ceza verilmedi - Mahkeme, bu sanıkları başka eylemlerinden dolayı hapis cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine 2016 yılında molotofkokteyli ve av tüfeğiyle yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 10 sanığa, "söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiklerine dair yeterli delil bulunamaması" nedeniyle ceza verilmedi. Sanıklar, başka eylemlerinden dolayı hapis cezası aldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce verilen mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiklerine dair yeterli delil bulunamaması nedeniyle sanıklara bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, başka eylemlerinden dolayı çeşitli hapis cezaları verdi.

Sanıklardan Halil Sönmez'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, bu sanığa ayrıca "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura etkin direnme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine hükmederken, bu sanıklara "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura etkin direnme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçlarından 3 yıl ila 10 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan Baran Kahraman'ın ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

- İstenen cezalar

Esas hakkındaki mütalaada, 11 Şubat 2016'da Bayrampaşa'daki Yeni Şafak gazetesinin binasına kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle ateş edildiği ve akabinde molotofkokteyli atılmak suretiyle yangın ve hasar oluştuğu, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmadığı belirtilmişti.

Aynı gün aynı saatlerde Küçükçekmece'deki Yeni Akit gazetesinin binasına da kimliği belirsiz kişilerce benzer yöntemle saldırıldığı anlatılan mütalaada, saldırı neticesinde park halindeki iki aracın ve binanın pencerelerinin zarar gördüğü, bu olayda da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası tespitleri, HTS kayıtları ve görgü tanıklarının beyanları gibi deliller birlikte değerlendirildiğinde, her iki olayda da eylemcilerin olay mahalline intikalinde kullandıkları araçların sanıklardan Halil Sönmez tarafından kiralama yöntemiyle temin edildiğinin ortaya çıktığı aktarılan mütalaada, olayların, silahlı terör örgütü eylemi olduğu vurgulanmıştı.

Mütaalada, 10 sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''örgüt üyesi olmak'', "ateşli silah bulundurmak'', ''görevli memura direnmek'', ''mala zarar vermek'', ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek'', ''tehlike madde bulundurmak veya taşımak'', ''güvenliği tehlikeye sokmak'' suçlarından 10 yıl ila 100 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmasını talep edilmişti.

Mütalaada, Baran Karaman'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesi istenmişti.

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