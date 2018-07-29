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Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk hakkındaki açıklamalarıyla sık sık eleştirilerin odağında olan ve hiç çıkarmadığı fesiyle tanınan Kadir Mısıroğlu, deli raporu iddialarına ilişkin olarak Yeni Akit yazarı Ali Alben'e açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Kadir Mısıroğlu ve ailesi Twitter'dan PTT'nin Mısıroğlu için özel pul bastırdığını iddia etmiş ancak pulların devlet tarafından basılmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Alben, “Kadir Mısıroğlu deli mi?” başlıklı yazısında “Geçtiğimiz Pazar günü Sefa Saygılı ve Mustafa Okudan hocalarımla Kadir Mısıroğlu’nu evinde ziyaret ettik. Malumunuzdur seçim sürecinde Kadir Mısıroğlu üzerinden, Başkanımıza ve milletimize olmadık hakaretlerde bulunuldu ve Deli Kadir(!) yaftası ile üstadın şahsı manevisi zedelenmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.

Ali Akben, Mısıroğlu’nun “deli raporu” iddialarını doğruladığını, olayı ise şöyle açıkladığını aktardı:

“Kendisine malum soruyu sordum. Cevabını aşağıya noktası ve virgülüne kadar yazıyorum.

‘1970 Yılı’nın Ocak Ayı’nda Millî Türk Talebe Birliği’nde yaptığım bir konuşma bilâhare Eskişehir Örfî İdare makamının tahriki ile İstanbul’da tâkibat mevzuu olmuş ve tâkipsizlikle neticelendirilmiştir. Buna rağmen Eskişehir Örfî İdârî makamınca konferansımın bandını dinleyenlere açılan bir dava ile alâkalandırılarak ve şâhid gibi gösterilmek sûretiyle İstanbul Örfî İdâre makamınca Eskişehir’e sevkim gerçekleşmişti. Bu durum açıkça bir anayasa ihlali idi. Herkesin tabiî hâkimi tarafından muhâkeme edilmesi bir anayasal haktır. Tabiî hâkim ise şüphelinin ikametgâhı veya suçun ika edildiği yerin hâkimidir.

Bu yoldaki itirazlarımız kaale alınmadan ve şâhidlerin hapsedilmesi gibi daha başka kanunsuzlukların da sergilendiği muhâkeme sonunda yedi sene hapis ve beş yıl amme haklarını kullanmaktan men cezasına çarptırılmıştım.

O sırada merhum oğlum Mehmed Selman doğmuş, hanımın ziyârete gelmesi güçleşmişti. Buna bir çâre bulmak üzere infazın İstanbul’da gerçekleşmesi için psikolojik bir rahatsızlık yolunda temâruzdan başka çâre kalmamıştı. Zira İstanbul’a gelebilmek için ne türlü hastalık ileri sürsek Eskişehir’de kaabil-i tedavi idi.

Prof. Ayhan Songar ve Âsaf Ataseven’in öğretmesi ile temâruzda başarılı olmuş, İstanbul’a gelmiştim. Bundan sonrasını Ayhan Songar hallederek beni kendi kliniğine aldırdı.

Burada yatarken Cumhuriyet’in 50. Yılı af görüşmeleri başladı. Hükümete ortak olan Milli Selâmet Partisi komünistlerin afvına râzı olmayarak 141. ve 142. Maddelerin afvın şümûlüne alınmasına muhâlefet ediyorlardı. Bu durum afvın çıkmasını geciktiriyordu. Hâlbuki devletin afvedebileceği asıl bu gibi kendi hukukuna taalluk eden hususlardı. Bu sebeple Ankara’ya giderek af görüşmelerinin kulislerine katılmak istedim. Lâkin mahkûm sıfatıyla bunu yapamazdım. Ayhan Bey şu formülü buldu; askere verilen tebdil-i hava gibi mahkûma da muvakkatlık şartıyla üç aya kadar dışarı çıkıp serbestçe dolaşma hakkı tanınabilirdi.

Bu mâhiyette bir rapor alarak diğer psikiyatri hocalarına imzalattırsak da Adlî Tıp Kurumu bunu reddetti. O sırada Adâlet Bakanı Milli Selâmet Partisi’nden Şevket Kazan’dı. Durumu şikâyet yollu O’na telefonla bildirdim. O bir araştırma yaptıktan sonra böyle bir rapor ‘âcil’ kaydını ihtivâ ederse Adlî Tıp Kurumu’nun tasdikine gerek olmadan bakanlıkça tahliye kararı verebileceğini söyledi. Bunun üzerine yeniden bir rapor aldık. Bu raporun mâhiyeti ‘hastahâne ve hapishâne şartları sıhhatini bozduğundan üç ay müddetle âilesinin yanında kalarak infaza ara verilesi elzemdir’ şeklinde idi. Buna istinaden bakanlığın tahliye kararı ile dışarı çıktım ve af çalışmalarına katıldım. Üç ay bitmeden de af çıktı ve tamamen serbest kaldım. Keyfiyet bundan ibârettir.”

KADİR MISIROĞLU İÇİN PUL İDDİASI

Atatürk'e ettiği hakaretlerle sık sık eleştirilerin odağında olan Kadir Mısıroğlu adına PTT'den özel bir pul basılmıştı. Mısıroğlu ailesi, sosyal medya hesaplarında devlet yetkililerine bu jest nedeniyle teşekkür etmişti. Ancak Mısırılıoğlu'nun torunu Nurullah Mısırlıoğlu 'nun Twiter'dan paylaştığı pullarla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kadir Mısıroğlu ve ailesinin "devlet bize jest yaptı ve adımıza pul bastı" açıklamasının arkasındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Pulların devlet tarafından yapılan bir jet olmadığı, Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı ve bunu da devletin jesti gibi sunduğu anlaşıldı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
deli raporu alanlarin sokakta ne isi var neden tedavi icin hastahaneye yatirilmiyor bu kadir misirlioglu deliyse vallahi dunyada akilli cok az adam hapisten yirtmak icin almis raporu
bu ulkede o kadar cahil ve soysuz varki kendilerineyutturduklari sacma tarihi dogru soyliyen akil bir adam cikinca hemen deli derler deli olmADAN GERCEKTEN VELI OLUNMAZMIS DEMOKRASIYE SONUNA KADAR INANIRLAR AMA HERKESIN ATATURKU SEVMESI GEREKMEZ HERKES HUR DEGILMI
@junus114 sevmesin bu gibiler zatende hakaret de edemez gerçeği başka anlatamaz keşke yunan galip gelsin diyecek kadar kanı bozuk olamaz
@junus114 birader adam Atatürkü sevmediği yetmezmiş gibi , Yunan galip gelseydi diyecek kadarda ülkeyi vatanını düşünmeyen bir şahsiyet. Senin Atatürkü sevmeme özgürlüğü Türkiye sınırlar dışındadır, oralarda ne halt yiyorsan ye TÜRK Topraklarında o haltı yiyemezsin.
demek neymiş koskoca cumhurbaşkanı delileri muhatap alıyormuş çünkü akıllılar ona 3 gömlek büyük geliyormuş
adam zamanında yaptığı hileyle hapisten çıkmayı bile açık açık anlatmış, bunlar hoca olacak işte, vatanını dolandıran herkesi dolandırır.
hacı hacıyı mekkede deli deliyi dakkada bulurmuş
Kendi resmini koyarak pul bastır ondan sonrada ATATÜRK ü sevenlere putperest de.MİLLET DELİ BU AKILLI BAŞKA AÇIKLAMASI YOK.Boğazdaki 49 veya 99 yıllığına bu şahsa komik rakamla kiralanan restaurantın da resmini koyarak da pul bastırırsa tam olur..DEVAMMM...
biraz farsça biraz arapça kelime gevele , biraz hükümeti yala biraz da koplo teorisi kafaya bi fes . En kral tarihçi sensin . Dün ne olduğunu bile bilmene gerek yok..
reisten sonra yerine gelebilecek en güçlü ve karizmatik lider.
deli numarası yaptım diyor. hala o raporu kullanmaktan çekinmiyorsun yüzsüz herif
heee heee biz deyedik! bu habere göre ya yalancısın, ya da sahtekarsın ki sahte rapor almışsın!!!
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