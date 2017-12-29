Yeni asgari ücretin açıklanması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hükümetin, asgari ücretin artışına bağlı olarak, işverenlere gelecek yükün bir kısmını paylaşmış olmasını, bir kısım iyileştirmeler yapmasını işletmeler açısından olumlu buluyoruz ancak bu olumlu gelişmeye karşın asgari ücret miktarını yeterli bulmadığımızı belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, toplum ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücretin, 2018 yılı için net bin 603 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Mahmut Arslan, Türkiye'nin büyüme ve ihracat gibi temel ekonomik göstergelerde önemli aşamalar kaydetmesine karşın, bu gelişmelerin asgari ücretin tespitine yansımadığını savundu.

Ülkenin, 15 Temmuz'un bütün olumsuzluklarını bertaraf ederek önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Arslan, bir milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınması, geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması ile çalışma hayatında ivme yarattığını vurguladı.

Arslan, "Hükümetin, asgari ücretin artışına bağlı olarak, işverenlere gelecek yükün bir kısmını paylaşmış olmasını, bir kısım iyileştirmeler yapmasını işletmeler açısından olumlu buluyoruz ancak bu olumlu gelişmeye karşın asgari ücret miktarını yeterli bulmadığımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.