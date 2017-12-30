Yeni asgari ücretin açıklanması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (TÜRK-İŞ), "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğu görüşüyle belirlenen asgari ücrete, Komisyonda işçi kesimi adına görev yapan Türk-İş temsilcileri katılmamış ve muhalif kalmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyon temsilcilerinin muhalif kalma gerekçelerine yer verildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin işçilere yansıtılmadığı, işçilerin yine fedakarlığa zorlandığı ve bu yaklaşımın gittikçe artan gelir adaletsizliğinin çalışanlar aleyhine daha da bozulmasına neden olduğu savunuldu.

İşçi temsilcilerinin, Komisyon çalışmaları başladığında mevcut asgari ücrete hedeflenen enflasyon ya da biraz üzerinde belirlenecek oranda yapılacak artışın yeterli olmayacağı, olumsuz yaşama şartlarını beklendiği ölçüde düzeltmeyeceği, bu nedenle kabul edilemez olduğunu belirttikleri bildirildi.

Komisyonun verdiği görev doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), bir çalışanın geçim şartlarını hesapladığına işaret edilen açıklamada, aile unsurunun bulunmadığı bu hesaplamaya göre, 2017 Kasım ayı itibarıyla ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarının net bin 893 lira 90 kuruş olduğu aktarıldı.