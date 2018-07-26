Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir daha bedelli askerliğe gerek kalmadan, yeni ve kalıcı bir askerlik sistemi getireceklerini açıkladı. Yeni sistem için de farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor. Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; bu çalışmalarda ‘'Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması'' ilkesinden yola çıkıldı. Bugüne kadar “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” biçiminde uygulanan askerliğin, profesyonel orduya geçilene kadar, herkes için 9 ay süreyle ve tek tip olması öngörülüyor. 3 ay temel eğitim yapılması, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK



Ön çalışmaya göre profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısı yeterli seviyeye ulaştığında, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek. Yurtiçi bedelli askerlik de artık gündeme gelmeyecek.