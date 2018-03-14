Yeni belediye binasındaki ofisler ihaleye çıkıyor

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye binasındaki 12 tane ofisi 29-30 Mart tarihinde ilk defa ihaleye çıkacaklarını açıkladı.
Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “Yeni belediye binamızdaki ofislerimizi satışa çıkıyoruz. Malum yeni belediye binamızın inşaatına başladık, bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah bu Ağustos ayında bitirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda burada mevcut olan belediye binasının altında dışarıdan vatandaşlarımızın kullanabileceği satın alabileceği 12 tane ofis var. Bu 12 tane ofisi ilk defa satışa çıkıyoruz. Mart ayının 29 ve 30’unda ofislerimizin ihalesi var. Buradan ofis almak isteyen bütün hemşehrilerimizi Fatsa Belediyemizdeki ihalelere davet ediyoruz. Vatandaşlarımız ihale öncesi bizden de her türlü bilgiyi alarak ihalemize katılabilirler. Ben inşallah hayırlı olmasını diliyorum çok güzel ofisler ile birlikte Fatsamıza hizmet edeceklerine inanıyorum” dedi.
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