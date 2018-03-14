HABER

Yeni belediye binasındaki ofisler ihaleye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye binasındaki 12 tane ofisi 29-30 Mart tarihinde ilk defa ihaleye çıkacaklarını açıkladı.Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “Yeni belediye binamızdaki ofislerimizi satışa çıkıyoruz.

Yeni belediye binasındaki ofisler ihaleye çıkıyor

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye binasındaki 12 tane ofisi 29-30 Mart tarihinde ilk defa ihaleye çıkacaklarını açıkladı.
Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “Yeni belediye binamızdaki ofislerimizi satışa çıkıyoruz. Malum yeni belediye binamızın inşaatına başladık, bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah bu Ağustos ayında bitirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda burada mevcut olan belediye binasının altında dışarıdan vatandaşlarımızın kullanabileceği satın alabileceği 12 tane ofis var. Bu 12 tane ofisi ilk defa satışa çıkıyoruz. Mart ayının 29 ve 30’unda ofislerimizin ihalesi var. Buradan ofis almak isteyen bütün hemşehrilerimizi Fatsa Belediyemizdeki ihalelere davet ediyoruz. Vatandaşlarımız ihale öncesi bizden de her türlü bilgiyi alarak ihalemize katılabilirler. Ben inşallah hayırlı olmasını diliyorum çok güzel ofisler ile birlikte Fatsamıza hizmet edeceklerine inanıyorum” dedi.

Yeni belediye binasındaki ofisler ihaleye çıkıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayvalık’ta eğitim, sanat 10’la yükselecek

Ayvalık’ta eğitim, sanat 10’la yükselecek

14 Mart Tıp Bayramı Programı

14 Mart Tıp Bayramı Programı

Rektör Yılmaz’dan Naci Topçuoğlu MYO’na ziyaret

Rektör Yılmaz’dan Naci Topçuoğlu MYO’na ziyaret

“Bir Solukta Gümüşhane” sergisi Forum Trabzon’da açıldı

“Bir Solukta Gümüşhane” sergisi Forum Trabzon’da açıldı

Sağlık çalışanları tıp bayramını kutladı

Sağlık çalışanları tıp bayramını kutladı

Jandarma’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Jandarma’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.