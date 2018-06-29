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"Yeni bir dönemin kapısını açıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Yeni dönemde öncelikli meselelerden birisi, devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Çok etkin bir yönetim modeli kurulacak" - "Hem ekonomide hem siyasette hem de Türkiye'nin dış politikasında Türkiye'nin bütün sorunlarını hızlı bir şekilde çözecek etkin bir yönetim modeliyle yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim modelinin en kısa sürede eksiksiz şekilde uygulanması için bütün partilere sorumluluk düşüyor" - "Şu anda 7 siyasi parti, kimlik olarak TBMM'ye girme imkanına kavuştu. Bundan sonraki parlamento çok daha fazla sesli, demokratik ve renkli olacaktır. Bu, Türkiye için büyük bir kazanımdır"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Yeni dönemde öncelikli meselelerden birisi, devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Çok etkin bir yönetim modeli kurulacak." dedi.

Kurtulmuş, seçim çalışmaları sonrasında partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

24 Haziran'ın, hem mevsim şartları hem ramazan hem de kısa süre içinde gelen erken seçim kararı dolayısıyla zor bir seçim kampanyası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, AK Partililerin fedakarca bir kampanya yürüttüğünü, kampanya sonuçlarını Türkiye, İstanbul ve Güngören'de elde etmiş olduklarını söyledi.

Bakan Kurtulmuş, Türkiye için bu seçimin önemli olduğunu, farklı partilere oy vermiş olmakla birlikte halkın tamamına yakınının bu seçimin önemini kavradığını kaydetti.

Bu seçimin Türkiye'de yeni bir yönetim modeline geçişin kapısını açtığına işaret eden Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte yeni Türkiye'nin yeni yönetim modelinin oturtulmasıyla ilgili gerekli adımlar atılacak. Takvim açıklanmıştır. Ayın 8'inde milletvekillerinin yemini, ertesi gün sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetin başı olarak yeminiyle birlikte başlayacak süreç, yeni bir yapılanmayı ortaya koyacak. Türkiye hem devlet sisteminde ciddi bir yapılanmaya gidecek aynı zamanda TBMM'de güçlü bir parlamentonun varlığı dolayısıyla Türkiye siyaseti çok daha güçlü bir sürecin içine girecek." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, yeni dönemin gerektirdiği yasal düzenlemelerin yapılabilmesi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesi için parlamentonun da olağanüstü bir çalışmayı ortaya koyacağını ümit ettiklerini belirtti.

Bu sistemin yerli yerine oturtulması ve bununla ilgili gerekli yasal mevzuatın hazırlanması meselesinin önümüzdeki parlamentonun bir numaralı vazifesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye süratle yeni yönetim modeli çerçevesinde, güçlü yönetim, güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir parlamentoyu eksiksiz bir şekilde uygulamaya koyacak. Bundan sonra hem ekonomide hem siyasette hem de Türkiye'nin dış politikasında Türkiye'nin bütün sorunlarını hızlı bir şekilde çözecek etkin bir yönetim modeliyle yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim modelinin en kısa sürede eksiksiz şekilde uygulanması için bütün partilere sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki dönemde sadece kurum ve kuruluşların, devletin yeniden yapılanması değil, öyle görünüyor ki Türkiye siyasetinin teamül ve alışkanlıklarının da değiştiği bir sürece girmiş olacağız. Belki bu biraz daha uzun bir süre alacak ama sonuçta şimdiye kadar ki teamül ve alışkanlıkların da önümüzdeki dönemde değişeceğini hep beraber göreceğiz.

Türkiye'de değişimin, reformun, iktisadi gelişmenin, toplumsal bütünleşmenin, toplumun bütün farklı katmanlarının aynı çatı altında ve aynı hedeflere yönlendirilmesinin adresinin, AK Parti olduğu bu seçim sonuçlarıyla da bir kere ortaya net bir şekilde konulmuştur. AK Parti kapsayıcı bir partidir, en temel özelliği itibarıyla. Seçim kampanyası sırasında bir kez daha gördük ki Türkiye'de reform istikametinde atılacak her adımı milletimiz AK Parti'den bekliyor."

Türtiye'nin çevresindeki sorunları çözmek bakımından büyük bir irade ortaya koymasının millet tarafından beklenti olduğunu belirten Kurtulmuş, bütün bunlarnı seçim sonuçları itibarıyla AK Parti'ye bir sorumluluk olarak verildiğini söyledi.

- "AK Parti, çok renkli bir siyasi tablonun oluşmasına vesile olmuştur"

Bakan Kurtulmuş, Göngören'in ardından AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada da ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin nefesini tutup, "Acaba sonuçları ne olacak" diye bir seçimin atlatıldığını, seçimin birinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi de TBMM'de diğer rakiplerle kıyaslandığında açık ara birinci çıkararak, teşkilat olarak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Bu başarının tarihi bir başarı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bakımından, girdiği her seçimi kazanan bir siyasi lider olma özelliği bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok hizmet var, kendilerine üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Mecliste de AK Parti grubu olarak güçlü bir sayı ile temsil edileceklerini aktaran Kurtulmuş, "Bundan sonra meclisi sürükleyecek olan parti, AK Parti'dir. Büyük bir stresi geride bıraktık. Yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Yeni dönemde öncelikli meselelerden birisi, devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Çok etkin bir yönetim modeli kurulacak." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, AK Parti'nin bu seçim kampanyasında yaptığı çok önemli katkılardan birinin de fiilen baraj meselesini ortadan kaldırmış olması olduğunu ifade ederek, "Normalde baraja takılması mümkün olan, normalde baraja takılması muhtemel olan, baraj olsaydı milletin belki yönelmeyeceği partiler TBMM'de ittifaklar vasıtasıyla temsil edilme imkanı buldular. Şu anda 7 siyasi parti, kimlik olarak TBMM'ye girme imkanına kavuştu. Bundan sonraki parlamento çok daha fazla sesli, demokratik ve renkli olacaktır. Bu, Türkiye için büyük bir kazanımdır. AK Parti, böylece çok renkli bir siyasi tablonun oluşmasına, demokratik katılım sürecinin daha yaygın olmasına da zemin hazırlamak, dolayısıyla bu seçimde önemli bir adımın daha atılmasına vesile olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Kurtulmuş'un getirdiği baklava, partililere ikram edildi.

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ak parti cumhurbaşkanı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan seçim

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