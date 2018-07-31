Yeni bir facia yaşanması önlenen hatta onarımdan sonra seferler başladı

Ramazan ÇETİN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ ile Aydın arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demiryolu hattında rayların altı boşalınca, Tekirdağ'da yaşanan tren faciasının benzerinin yaşanmasının eşiğinden dönüldü. Makinistlerin dikkati sayesinde olası bir facia önlenirken, bölgedeki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla bu sabah seferler normale döndü.
Aydın'ın Buharkent ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi arasında, Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki TCDD'nin demiryolu hattında, bölgede birkaç gündür aralıklarla süren yağmurlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Dün saat 19.30 sıralarında, Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinistleri Orhan Yavuz Oruç ve Mehmet Türker, durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinistler, durumu TCDD yetkililerine bildirdi.
Bunun üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Yolcular ise Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti. Yapılan incelemede, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı'nın yağmurla taştığı, rayların altındaki toprağı sürükleyerek altını boşalttığı belirlendi.
Gece boyu yapılan onarım çalışmaları sonrası yol düzeltildi, bu sabah seferler tekrar normale döndü.
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