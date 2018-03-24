‘Yeni Bir Gün Evi’ projesi ile gençler hayata tutunacak

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve SODES tarafından kabul edilen ‘Yeni Bir Gün Evi’ adlı proje ile gençler zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacak.

Fotoğrafçılık, bitki yetiştiriciliği, spor kursları, halı saha maçları, dini sohbetler ve gezilerin organize edileceği proje ile genellikle uyuşturucu tuzağına yaklaşan ya da bu tuzağın içindeki gençler, hayata kazandırılmaya çalışılacak.

Düzenlenen açılışta bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Bugün burada Gönüllü Gençler Derneğinin yapmış olduğu bir hayırlı hizmetin açılışını yapıyoruz. Şehrimize hayırlar getirmesini yüce Allahtan niyaz ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, “Erzincan’da gençlere faydalı neler olur diye Sayın Valimizin yanına gittik. Günümüzde çok yoğun olan uyuşturucu olduğu için biz dedik gençleri nasıl kurtarırız diye, Sayın Valimize bir öneri sunmuştuk. Böyle bir yer düşünmüştük. Şükürler olsun hayalimizdeki evi yaptık. SODES projelerine başvuru yaptık, projemiz onaylandı. Fotoğrafçılık, bitki yetiştiriciliği ve spor kursları var. Haftalık dini sohbetimiz var. Haftalık halı saha maçımız var. Aylık gezimiz var. Genellikle uyuşturucu tuzağına yaklaşan ya da bu tuzağın içindeki gençleri alıyoruz. Şuanda 15-16 gencimiz var. İnşallah daha iyi çalışma yapacağız” dedi.

Dualar eşliğinde açılışı yapılan Yeni Bir Gün Evi projesi kapsamında Erzincan’da madde bağımlılarının da yaralanabileceği bir "gençlik merkezi" oluşturulacak. Yoksulluk çıkmazında olan madde bağımlısı veya riski altındaki gençlerin madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi, sosyal entegrasyonun sağlanacağı ve hayata tekrar tutunmalarına fırsat verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında oluşturulan merkezde oluşturulacak faaliyet alanları ve okuma alanı ile kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, satranç ve dama gibi zeka geliştirici oyun setleriyle, Internet ve teknolojiyle alternatif daha yararlı oyunlarla tanıştırılması, sık sık düzenlenecek sinema gösterimleri ile boş zamanlarının daha faydalı geçirmeleri ve sokakta karşılaşabilecekleri suç olgusundan uzak tutulmalarının sağlanması hedeflenmekte. Ayrıca okullara tanıtım afişleri asılarak ve okul yöneticileri ile görüşülerek risk grubunda bulunan çocuklar merkeze yönlendirilmesi planlanıyor. Proje de fotoğrafçılık kursu, bitki yetiştiriciliği, spor kursları verilerek ve bilgilendirici seminerler yapılarak devamlılık sağlanması amacıyla çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Düzenlenen açılışa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Yahya Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. (AK-AT-Y)