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Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 04:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlardaki görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 213'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklenen geçici 22'nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan

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