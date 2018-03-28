"Yeni deprem haritasını toplumun bazı kesimleri yanlış anladı"

Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, 22 yıl aranın ardından güncellenen ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldığını vurguladı.

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile güncellenmiş oldu. Yeni deprem haritasında, Türkiye’nin tehlike bölgeleri bir önceki haritaya göre değişiklik gösterirken, bazı kesimler de bunu farklı yorumladı. Deprem tehlikesinin 22 yılda değişebilecek bir şey olmadığını dolayısıyla bazı illerin ’deprem tehlikesi arttı ya da azaldı’ şeklinde bir yorumlamanın yanlış olacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, mevcut yapıların bu değerlere göre değerlendirilmesi gerektiğini ve yeni yapılacak yapıların da bu ivme değerleri dikkate alınarak inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

"Yeni yapılar bu parametreler dikkate alınarak inşa edilmeli"

Haritanın 22 yıl aradan sonra güncellenmesinin önemli olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, “Deprem tehlikesi, fay parametreleri kullanılarak belirlenir ancak risk değerlendirmesi fay parametreleri de dikkate alınarak yerel zemin koşulları, mevcut yapı stoku özellikleri ve o bölgede yaşayan nüfus bilgileri de kullanılarak yapılır. Risk; can kaybı, yaralanma, binaların hasara uğraması veya yıkılması, zemin deformasyonları gibi durumların gerçekleşme potansiyeli anlamına gelir. Benim asıl vurgulamak istediğim konulardan biri şu. AFAD’ın sitesinde yayınlanmasından sonra çevremizde karşılaştığımız en çok sorulardan birisi ‘Ben riskli bölgede miyim? Benim binam yıkılır mı? Bir deprem olursa benim binam riskli bölgede mi?’ Bu aslında yanlış bir kavram. Çünkü bu ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’, risk haritası değil. Toplumsal algıyı doğru yönde yönlendirmek son derece önemli. Burada tehlike ve risk kavramlarını ayırt edilmeli. Örneğin, deprem bir tehlikedir, bir doğa olayıdır. Ama o tehlike meydana gelmesinden sonra can ve mal kayıplarının yaşanma olasılığı veya binanın yıkılma olasılığı gibi değerlendirmelere girdiğimizde ki bunlar toplumun afetlere karşı direncine, hazırlığına, hassasiyetine karşı değişen faktörlerdir, risk ortaya çıkar. Bu noktada, bunu vurgulamak istiyorum. Peki bu harita bize neyi söylüyor? Bir deprem meydana gelmesi durumunda olasılıksal olarak maksimum yer ivmesi miktarını söylüyor. Bunlar göz önünde bulundurularak hem mevcut yapı stokunun yeniden değerlendirilmesi hem de yeni yapıların bu parametreler dikkate alınarak tasarlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir” dedi.